В Челябинской области еще 378 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 24 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более восьми тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 378 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 83 тысячи 814 человек. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 25 пациентов. По данным регионального Минздрава, на лечении остаются 7190 человек. Из ковидных больниц выписали 281 переболевшего.

С начала пандемии ИА «‎Первое областное» ‎регулярно сообщает новости о заразившихся и выздоровевших людях, разработке и применении вакцин. Однако за каждой статистикой от Минздрава стоят реальные люди, истории которых порой достойны отдельного материала. Вчера, 23 августа, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в ОКБ № 3, чтобы пообщаться с теми, кто пришел делать прививку. Подробнее — в нашем репортаже.

