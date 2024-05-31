На Южном Урале число вакансий водителя спецтехники выросло в 10 раз

Размер предлагаемой зарплаты в регионе увеличился на 13%

На Южном Урале число вакансий водителя спецтехники выросло почти в 10 раз, при этом предлагаемая зарплата достигла 81,8 тысячи рублей в месяц. В целом в регионе размер предлагаемой зарплаты увеличился на 13%, сообщили аналитики «Авито Работы».

«В Челябинске весной 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году число вакансий увеличилось на 4%, а средние предлагаемые заработные платы выросли на 13%. Если весной текущего года работодатели предлагали в среднем 55 875 рублей, то весной 2023 года — 49 281 рубль», — говорится в исследовании.

Самыми востребованными на рынке труда Челябинской области весной стали водители спецтехники, число вакансий которых выросло в 9,5 раза. Работодатели готовы платить 81,8 тысячи рублей в месяц, но специалистов все равно не хватает.

Спрос на операторов производственной линии увеличился в 5,5 раза, предлагаемая зарплата достигла 59,3 тысячи рублей. Вакансий экономистов на рынке труда стало в 5 раз больше, им предлагают зарплату 50,3 тысячи рублей в месяц.

Самые высокие темпы роста зарплаты у контент-менеджера — на 88% (62 367 рублей). У водителя легкового авто зарплата выросла в марте — мае на 80%, до 43 275 рублей, специалиста сервисного центра — на 77%, до 77 209 рублей.