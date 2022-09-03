В Челябинске разыскивают очевидцев аварии с электросамокатом, в которой пострадал пятилетний мальчик. В пресс-службе городской ГИБДД рассказали, по каким номерам звонить свидетелям ДТП.
27 июля в 20:30 около ТК «Магнолия» на Комсомольском проспекте несовершеннолетняя девочка, катаясь на электросамокате, наехала на пятилетнего мальчика, который шел с мамой по тротуару. Девочка после ДТП скрылась, а ребенок попал в больницу с травмами.
Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам 8 (351) 728-61-39, 728-60-11, 728-60-65, 8 (902)616-31-35.
Это не единственный случай наезда самокатчика на ребенка. Например, в начале июня в Челябинске житель Челябинска сбил на арендованном электросамокате 11-летнюю девочку, которая передвигалась на обычном самокате. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.