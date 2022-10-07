В России определили статус электросамокатов и ограничили их скорость до 25 км/ч

Масса транспорта должна быть не более 35 кг

В России утверждены изменения в Правила дорожного движения, которые коснулись езды на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях и моноколесах. Они получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Масса электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг. Движение самокатов и гироскутеров будет регулироваться специальными дорожными знаками. Устанавливать объекты будут местные власти в зависимости от наличия необходимой инфраструктуры.

«При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться», — сообщили в пресс-службе правительства России.

На электросамокатах можно ездить по правому краю проезжей части. Управлять ими могут лица старше 14 лет и только там, где максимальная скорость движения составляет 60 км/ч, также на участке должно быть разрешено движение велосипедистов. Транспорт должен быть оснащен тормозной системой и фарами красного и белого цветов.

Отметим, что новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки.

Полностью запрещены движение, остановки и стоянки электросамокатов на направляющих островках и островках безопасности.

Добавим, что в измененные ПДД внесли два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов.

Кроме того, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. У первого к букве P добавится изображение монет. У второго рядом с этой буквой появится изображение инвалида-колясочника.

Также зоны платной и бесплатной парковок будут разделять визуально синими и белыми линиями соответственно.