В Челябинске отремонтируют дорогу от северо‑запада до Шершневского кольца

На состояние этого участка, где отмечается крупный транспортный поток, жаловались горожане

Комитет дорожного хозяйства объявил торги на ремонт дороги по улице Гостевой от Братьев Кашириных до Шершневского кольца. Такое поручение дала глава Челябинска Наталья Котова. На состояние этой дороги, где крупный транспортный поток, жаловались челябинцы.

«На средства, дополнительно выделенные из бюджета города, начаты конкурентные процедуры по ремонту улицы Гостевой — от улицы Братьев Кашириных до кольца от Шершневской плотины. Начаты работы по ремонту трамвайных переездов в Челябинске. Также продолжается текущий ремонт участков дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», — отметил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Также комитет дорожного хозяйства сэкономил средства при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 году. На эти средства в этом году обустраивают освещение дороги на Сухомесово, ранее рассказывал в интервью ИА «Первое областное» Максим Куляшов.

Также на эти деньги проведут освещение на участке улиц Мраморной и Морской. И еще один участок для обустройства освещения — въезд в Новосинеглазово со стороны Троицкого тракта.