В Челябинске мать троих детей осудили за смерть ребенка от голода

Женщина оставила малышей одних на четыре дня

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы Златоуста. Она признана виновной в оставлении в опасности и убийстве своего 11-месячного сына. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом установлено, что в октябре 2019 года осужденная оставила своих двоих детей — трехлетнюю дочь и 11-месячного сына — одних дома на четыре дня. Мальчик умер от крайнего истощения организма из-за голода и обезвоживания.

На дочь и еще одного сына, которому на момент трагедии было шесть лет, Златоустовский горсуд лишил ее родительских прав.

В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по статьям 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), 125 УК РФ («Оставление в опасности»), пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство несовершеннолетнего, совершенное с особой жестокостью»).

«Судом виновной назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ранее соседи осужденной рассказывали Первому областному информагентству о том, что женщина часто оставляла детей одних дома, злоупотребляла алкоголем. Так же соседи отзывались и о супруге виновной. В какой-то момент он перестал появляться на улице. Как выяснилось позже, он находится в тюрьме.