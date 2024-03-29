В Челябинске стартовал сезон электросамокатов

Их количество на улицах значительно вырастет

В Челябинске в марте стартовал сезон электросамокатов. В этом году их количество на улицах мегаполиса значительно увеличится. ИА «Первое областное» выяснило, какие изменения в пользовании электросамокатами установлены на текущий сезон.

«В новом сезоне флот самокатов Whoosh в Челябинске увеличится на 70% и составит 3700 устройств. В 2023 году мы тестировали систему определения поездок вдвоем, чтобы довести ее до максимальной точности выявления таких нарушений. На данный момент точность определения нарушений — около 85%. Продолжаем настройку и калибровку системы. В этом сезоне планируем довести точность до 95—100%, после чего запустим ее в использование в городе», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Whoosh.

В фокусе Whoosh останутся проекты по популяризации ПДД: информационные кампании, образовательные программы, мероприятия. Задача в рамках этих мероприятий — убедиться, что ПДД известны и понятны широкому кругу людей. Рассматривается возможность, чтобы сделать обязательным тестирование на знание правил перед первой поездкой или в случае фиксации нарушения правил.

«Для обеспечения контроля соблюдения правил планируется внедрять новые разработки. Рассматриваем различные варианты, например, авторизация с помощью банковских ID для контроля возраста пользователей самокатов Whoosh. Возможны и другие сценарии — посмотрим, что будет более удобным для пользователей, которые соблюдают правила», — уточнили в пресс-службе компании.

Напомним, что в Whoosh можно сообщить о беспорядке на парковке — сервис это исправит, прислать фото нарушения — по времени и геоточке поездка будет идентифицирована — или помочь с разрешением конфликтной ситуации с участием самоката сервиса.

Ранее сообщалось, что электросамокаты в этом сезоне будут оснащены шлемами. В компании Whoosh уточнили, что в начале сезона шлемов не будет.