Челябинцы больше не смогут кататься на электросамокате парами

Искусственный интеллект будет замедлять скорость у нарушителей

На самокатах Whoosh заработала функция «Антитандем», распознающая поездки вдвоем. Разработчики утверждают, что число поездок парами должно значительно сократиться. О том, как работает технология, рассказали в пресс-службе кикшеринговой компании.

Задача новшества — минимизировать число нарушений, создающих опасные ситуации на дорогах. Определять количество людей на самокате во время поездки будет искусственный интеллект, анализирующий более 50 параметров поездки. Датчики будут фиксировать двух и более катающихся пассажиров.

Как рассказали в компании, модель будет реагировать на количество человек, а не вес, поэтому пассажирам с тяжелыми рюкзаками опасаться нечего. А вот двух подростков или взрослого с ребенком распознать будет просто.

Зафиксировав двух пассажиров, самокат самостоятельно начнет снижать скорость, делая поездку неудобной и неэффективной. В приложении пользователя сразу придет уведомление о нарушении правил езды, при повторных случаях его ждут штрафы и блокировка.