С января по август 2022 года в Челябинской области было построено 6609 домов, а общая площадь введенного жилья составила 1 371 224 кв. м. Такие данные опубликовал сегодня, 15 сентября, Челябинскстат.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года площадь введенного в регионе жилья выросла более чем на 30%.
Примечательно, что из 6609 домов только 289 относятся к многоэтажной застройке. Остальные 5720 — это частные дома.
Большая часть введенной в строй жилплощади также приходится на индивидуальное жилищное строительство: 864 441 кв. метр из 1 371 224 кв. метров, или 63%.
В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области Первому областному информагентству пояснили, что бум частного домостроения наблюдается в регионе уже несколько лет.
«Это общероссийская тенденция, которая стала особенно заметна с началом пандемии. Трудно сказать, насколько сильно она повлияла, но факт: люди все больше хотят жить за городом, в своих домах», — прокомментировали в Минстрое.
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