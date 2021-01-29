Карабаш и Кыштым примут авторалли федерального уровня

В Челябинской области состоятся два гоночных события

Карабаш и Кыштым впервые примут авторалли федерального уровня. На Южном Урале пройдет второй этап чемпионата УрФО «Малахит-2021» и финальный этап серии монокубка Lada Rally Cup. Оба соревнования пройдут в Карабаше 22 и 23 февраля на озере Богородское и соберут около 50 команд со всей страны.



«Старт ралли назначен на 22 февраля и пройдет в Кыштыме, на участке „Теплая гора“, расположенном рядом с поселком Слюдорудник. Мероприятие будет проходить в вечернее время, поэтому участникам заезда потребуется проявить особое мастерство. В Карабаш участники соревнования прибудут 23 февраля, здесь пройдет второй этап ралли, где они смогут проявить свои навыки вождения на совершенно новых ледовых участках — озере Богородском и Гидроботанической площадке. Проведение мероприятия на последней площадке стало возможным благодаря поддержке Министерства экологии Челябинской области. Заключительный этап состоится по дороге вдоль берега озера Акакуль на скоростном участке „Татыш“»,— рассказали ИА «Первое областное» организаторы соревнований.

Участие в ралли примут автомобили совершенно разных марок: от «Жигулей» до «Мицубиси» и «Субару». В финальном этапе монокубка Lada Rally Cup выступят спорткары «Лада Калина» и «Лада Гранта». Отметим, соревнования состоятся под девизом «Сохраним озера Южного Урала!».