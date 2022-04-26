Метротрамвай в Челябинске запустят в условиях санкций

Ограничения западных стран не помешают проекту

Власти не отказываются от проекта строительства метротрамвая в Челябинске. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев во время пресс-конференции.

«По этому вопросу решения определенные найдены. Говорить о том, что мы этот проект остановили и в рамках санкций он не будет реализован, нельзя. Таких установок на данный момент нет. В этом направлении будем работать», — сообщил журналистам Владимир Якушев.

В середине марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Челябинске продолжится строительство метротрама, но проект может быть завершен «с определенными подвижками». Потребуется время для импортозамещения некоторых компонентов.

Детализированный перечень мероприятий в рамках инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске» правительство Челябинской области утвердило в конце декабря 2021 года. Создание в городе нового вида транспорта будет стоить 72,9 млрд рублей. В середине апреля губернатор подписал распоряжение о внесении корректировки в перечень мероприятий. Среди изменений — перенос сроков обновления трамвайной инфраструктуры. При этом запуск метротрама не откладывается — он намечен на 2025 год.

Публичные слушания по планировке территории под метротрамвай проводили в феврале. Градостроительная комиссия администрации Челябинска рекомендовала утвердить документацию.