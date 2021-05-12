Жителям Челябинской области рассказали, что делать при укусе клеща

Специалисты объяснили, как извлечь его из тела и как поступить дальше

Наступил пик активности клещей. Сотни жителей Челябинской области уже обратились в больницы. Миасс — не исключение. Медики округа отмечают, что ежедневно с укусами клещей к ним обращается 30-40 пациентов. С начала активности таких обращений было уже 467, из них 128 — дети.

«Прошлая неделя показала по статистике, что у нас 186 пациентов приняли, из них 55 — дети. Хочется отметить, что только у половины была страховка, они получили иммуноглобулин, только 12 были привиты. Все остальные отправляли клещей на лабораторную диагностику. И в обязательном порядке все пациенты после обращения в травмпункт получают антибактериальную терапию. Им назначают антибиотики, чтобы избежать последствий заражения, допустим, боррелиозом — также очень опасным заболеванием наряду с энцефалитом», — пояснила пресс-секретарь ГБ № 2 города Миасса Марина Антропова.

Примечательно, что встретить клеща можно и на территориях, которые были обработаны от них. Накануне, в Радоницу, местный житель пострадал от укуса клеща во время посещения кладбища. Но заметил это он позже.

«Обнаружил только сегодня утром, умываться начал, смотрю, он сидит. Поехал сразу, обратился в травмпункт. Клеща мне вытащили, сейчас на анализ поеду, отдам этого клеща, затем укол делать, иммуноглобулин», — поделился пострадавший от укуса Александр Паначев.

Специалисты говорят, что клеща можно извлечь и самостоятельно, используя пинцет или зажим. Главное — сделать это как можно раньше.

«Нужно зацепить его за тельце и крутить против часовой стрелки. Он извлекается буквально за 5—6 круговых движений, клеща после этого нужно поместить в герметичную емкость, место укуса смазать спиртовым раствором, например зеленкой или йодом. Дальнейшие действия: клеща сдать в лабораторию, адреса можно найти в интернете или позвонить в травмпункт, клещ сдается на экспертизу, обследуется», — пояснил врач-травматолог ГБ № 2 города Миасса Александр Шелекето.

После результатов обследования назначение пациенту будут делать травматолог или инфекционист в зависимости от ситуации.