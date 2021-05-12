В Челябинске парки, кладбища и детские лагеря обрабатывают от клещей

Процедуру проводят лицензированные подрядчики с использованием акарицидных средств

После субботников в Челябинске приступили к первому этапу акарицидной обработки от клещей. Она проводится до конца октября и только при благоприятном прогнозе погоды, сообщили в администрации Челябинска.

Акарицидами обрабатывают территории, которые посещает большое количество людей, — парки, скверы, кладбища, участки озелененных территорий, которые прилегают к жилым кварталам, спортивные площадки и детские лагеря, расположенные в лесу, а также пляжи.

«Противоклещевую обработку проводят лицензированные подрядные организации и только с использованием акарицидных средств, разрешенных к применению российским законодательством. Препараты не оказывают неблагоприятного воздействия на человека», — уточнили в мэрии.

Как отмечают специалисты, действие химических реагентов снижается из-за повышенной влажности и солнечных лучей. Как только эффективность препарата пропадет, клещи вновь появляются на территории.

Встретить клеща можно и на территориях, которые были обработаны от них. Накануне, в Радоницу, в Миассе местный житель пострадал от укуса клеща во время посещения кладбища.



Специалисты напоминают челябинцам, что при укусе клеща нужно в течение 1—2 суток обратиться в любое медицинское учреждение города. В травмпунктах помощь оказывают круглосуточно. Медики извлекут клеща и по показаниям введут сыворотку иммуноглобулина.

По информации регионального Роспотребнадзора, в медицинские организации Челябинской области обратились 2 674 пострадавших от укуса клещей, в том числе 881 ребенок. За аналогичный период прошлого года от укусов клещей пострадали 2 623 человека.