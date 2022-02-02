На «Солнечной долине» появилась зарядная станция для электрокаров

В Челябинской области активно развивают инфраструктуру для электромобилей

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» появилась зарядная станция для электромобилей. Заправку установила компания «Электрокарс Рус» (входит в структуру СТО «Молния») на парковке, рядом с кресельным подъемником. Информацией поделилась пресс-служба «Солнечной долины» на странице в Facebook.

Сеть электрозаправочных станций в регионе и на Урале в целом развита слабо. «Электрокарс Рус» планирует в 2022 году установить около 100 электрозаправок в городах и 14 высокоскоростных ЭЗС на трассах. Первая скоростная заправка появилась в декабре прошлого года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Еще одну установили на трассе М-5 возле поселка Нижний Атлян в этом году.

Правительство Челябинской области предложило дилеру рассмотреть возможность создания собственного производства электрозаправочных станций. По словам министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, в 2020 году в Челябинской области была утверждена региональная программа по развитию инфраструктуры для электротранспорта.

В планах «ЭлектроКарс Рус» создать зарядную сеть между Пермью, Екатеринбургом, Курганом, Тюменью, Челябинском, Магнитогорском и Уфой. Кроме того, компания открыла в Челябинске единственный в России шоурум китайских электромобилей Skywell и Weltmeister.