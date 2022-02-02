Дом на рельсах — в Челябинске презентовали поезд будущего

Обновленный подвижной состав будет курсировать по маршруту Челябинск — Москва и обратно с 4 февраля

В Челябинске представили обновленный подвижной состав поезда, который будет курсировать по маршруту № 13/14 Челябинск — Москва. Биотуалеты и душевые кабинки, пеленальные столики, аппараты для фильтрации и нагрева воды, герметичные переходы между купейными вагонами, а также персональные сейфы для хранения, столики-трансформеры, розетки и USB-порты в каждом купе дадут возможность для комфортного путешествия.

Легендарный «тринадчик» является одним из самых востребованных направлений у южноуральцев. Добраться до Москвы на поезде за 30 часов теперь можно в суперкомфортных условиях уже с 4 февраля. В Челябинске презентовали купейный подвижной состав поезда, в котором все располагает к комфортному путешествию. Причем цена на билеты в такие купейные вагоны не изменится.

«Мы получили 53 обновленных вагона купейного типа, они будут курсировать в трех направлениях. Первый рейс отправится уже 4 февраля. Вагоны получили по программе обновления парка подвижного состава вагонов Федеральной пассажирской компании», — объясняет начальник Уральского филиала Федеральной пассажирской компании Евгений Елистратов.

Фирменный «13-й» и раньше считался удобным и комфортным транспортным средством для проезда пассажиров, но теперь стал значительно современнее. В каждом купе появились персональный сейф для хранения, столик-трансформер, розетки и USB-порты для зарядки мобильных устройств. В вагоне — обновленная система кондиционирования, биотуалет, пеленальный столик, аппараты для фильтрации и нагрева воды — пурифайеры, дополнительные зоны общего пользования (микроволновые печи, холодильники и гладильные доски) и даже душевые комнаты. Сами вагоны сообщаются герметичными переходами.

Шесть вагонов из 53 оборудованы купейными местами для малоподвижных граждан. Эти купе более вместительны, в них предусмотрены места как для инвалидов, так и для их сопровождающих.

Планируется, что обновленный подвижной состав будет курсировать на маршрутах трех направлений: № 13/14 Челябинск — Москва, № 31/32 Оренбург — Самара и № 73/74 Тюмень — Санкт-Петербург.