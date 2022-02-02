СК начал проверку после нападения бродячих собак на 8‑летнего мальчика в Челябинске

Ребенок успел укрыться в доме в садовом товариществе

Следственные органы начали доследственную проверку после информации СМИ о нападении бродячих собак на 8-летнего мальчика в СНТ «Садовод-любитель № 1». Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Бродячие собаки напали на ребенка, школьник смог убежать и укрыться в доме.

«В ходе проверки будет определена достоверность информации, установлены обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Как ранее сообщал наш сайт, СК начал проверку после нападения бродячей собаки на 9-летнего ребенка в Челябинске.

Три года в стране реализуется закон «Об обращении с животными». Информагентство «Первое областное» попыталось узнать, стало ли в Челябинской области меньше бродячих собак за время его действия. Оказалось, что никто не может ни посчитать, ни проанализировать результативность закона: собак чипируют, строят приюты, выделяют деньги, но южноуральцы продолжают жаловаться на угрожающие своры.



В январе 2022 года жертвами бродячих собак стали двое маленьких детей в Тверской области и Забайкальском крае. Журналист Первого областного информагентства, много лет общавшийся именно с безнадзорными псами, считает ущербным действующий закон об ответственном обращении с животными. Выход из ситуации — лишь в совмещении гуманных и радикальных методов.

