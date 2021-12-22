С четверга, 23 декабря, в Магнитогорске откроют новый пункт вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.
Новый пункт расположится в торговом центре «Казачий рынок». При этом пункт вакцинации в торговом центре «Дом» закроют.
Полный перечень пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, в Магнитогорске будет выглядеть так:
ТЦ «Тройка» на Советской, 170, северный вход (треугольник);
ТЦ «Паллада» на Труда, 20, центральный вход;
ТЦ «Гостиный двор» (вход со стороны магазина «Эльдорадо»);
ТЦ «Континент» (юго-западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»);
«Лента» на Вокзальной, 23;
ТЦ «Казачий рынок» на Ленина, 139.
Сделать прививку в мобильных пунктах по-прежнему можно с 12:00 до 18:00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску, за прошедшие сутки в городе подтверждено 24 новых случая заболевания COVID-19. Из стационаров выписали 31 пациента.