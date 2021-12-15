В Магнитогорске пойдут под снос пять новых многоэтажек

Дома признали незаконным самостроем

Магнитогорская мэрия предупредила о незаконной продаже квартир в новостройках в элитном микрорайоне. На улице Суворова строительная компания ООО «Новый формат» возвела пять четырехэтажных домов, примыкающих к поселку Крылова. Уже несколько лет мэрия судится с застройщиком и пытается снести самовольные постройки. Дома возвели на участке, который с 2012 года был отдан под строительство магазина. Арбитражный суд Челябинской области рассматривает иск об их сносе, сообщает администрация города.

В 2019 году в Магнитогорске рядом с элитным поселком Крылова появились аккуратные четырехэтажные кирпичные дома. Строительная компания ООО «Новый формат» выставила на продажу квартиры по вполне лояльным ценам — от 30 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщик предлагал квартиры-студии, двух-, трехкомнатные квартиры и двухуровневые с мансардой.

Уже тогда мэрия предупредила горожан о том, что дома строятся без разрешительных документов и являются самостроем. По данным мэрии, застройщик получил разрешение на строительство магазина на выделенном участке в 2012 году. Но вместо торговой площади возвел жилые дома с отдельной территорией. В октябре 2019 года Арбитражный суд Челябинской области запретил застройщику продавать или каким-то образом отчуждать помещения в многоквартирных домах.

Теперь мэрия ждет рассмотрения иска о сносе самовольных построек.

«В целях недопущения нарушения прав и законных интересов жителей города обращаем внимание на то, что многоквартирные дома, возведенные по адресу Суворова, 112, застройщиком обществом с ограниченной ответственностью „Новый Формат“, являются самовольными постройками. Администрация города настоятельно рекомендует не заключать каких-либо сделок, предметом которых являются помещения, расположенные в многоквартирных домах на Суворова, 112, до разрешения судом дела по существу», — предупредили горожан.

Связаться с представителями компании-застройщика на момент подготовки публикации не удалось.