По решению губернатора в Усть-Катавском районе построят детский сад

Глава региона оценил состояние школ, библиотеки и других соцобъектов

В 2024 году в поселке Вязовая Усть-Катавского района появится новый детский сад. Об этом Алексей Текслер сообщил по итогам сегодняшнего визита в муниципалитет. Состоянию и развитию здешней социальной инфраструктуры глава региона уделил особое внимание, посетив библиотеки, две школы и оздоровительный центр. Вместе с губернатором оценил капитальные ремонты этих учреждений и корреспондент ИА «Первое областное».



Усть-Катав был последней точкой в трехдневном рабочем турне Алексея Текслера по горнозаводской зоне. И для начала глава региона побывал «на районе» — так называется модельная библиотека, недавно модернизированная в рамках нацпроекта «Культура».



Район сравнительно молодой, поэтому выбрали такое название, объяснила губернатору библиотекарь Лилия Гиззатова. Здесь же расположена детская библиотека «Улей». Ее «фишка» — разбитая на отдельные зоны игровая комната, где юные читатели могут заодно поиграть за столом-песочницей, конструктором и даже освоить ремесло мультипликатора. «Каждый день сюда ходим!» — заверили Алексея Текслера юные посетительницы.

Следующий объект в Усть-Катаве — старейшая в городе школа № 1, которой весной исполнилось 90 лет. Несколько лет назад Алексей Текслер был здесь, тогда здание находилось в удручающем состоянии. В прошлом году его как следует обновили: выполнены общестроительные работы, заменены окна, двери, пол, установлено новое ограждения по периметру здания, обновлена система противопожарной защиты, электроснабжения, благоустроена прилегающая территория, обновлена материально-техническая база.

Губернатор оценил площадку для игры в шахматы и пространство для выставок и кинопросмотров в библиотеке. На втором этаже открылся Центр детских инициатив, где подростки могут заниматься своими внеклассными проектами. Директор школы Наталья Подковырина заверила, что ЦДИ не пустует даже по субботам.

«Хороший ремонт, я доволен. Особенно если знать, что представляло из себя это здание несколько лет назад», — похвалил проделанную работу Алексей Текслер.

Продолжая поездку по Усть-Катаву, Алексей Текслер посетил загородный оздоровительный центр «Ребячья республика». По словам главы Усть-Катава Сергея Семкова, это один из крупнейших детских центров на западе Челябинской области.

Здесь каждое лето отдыхают по 1,5 тысячи подростков, в том числе и из всех соседних муниципалитетов. Как рассказала губернатору директор «республики» Анна Воробьёва, в последние годы лагерь стараются превратить в круглогодичный. Уже переоборудованы во всесезонные два корпуса, отремонтированы системы водоснабжения, отопления, канализации. В планах ремонт кровли столовой и медицинского блока.

Алексей Текслер отметил инициативность и руководства лагеря, и Усть-Катавской администрации. По словам губернатора, проект круглогодичного лагеря получился весьма интересным.

Губернатор дал поручение проработать мастер-план дальнейшего развития «Ребячьей республики» и отдельно — обратить внимание на спортивное ядро учреждения. По словам губернатора, лагерю необходимы обустроенные площадки для футбола, баскетбола и других игр. Принято решение в следующем году направить средства на капитальный ремонт учреждения. В будущем оно станет базовым не только для Усть-Катавского района, но и всей горнозаводской зоны.

Глава региона также заехал в школу № 4, несколько лет назад она представляла собой жалкое зрелище. В 2020 году здесь возвели новый корпус, а к концу 2021 года отремонтировали старый.

Но Усть-Катавский район — это не только сам Усть-Катав, подчеркнул губернатор. Например, на станции Вязовая жители указывали на аварийный детский сад.

«Сегодня мы приняли решение проектировать и строить детский сад в Вязовой», — сообщил Алексей Текслер.

В целом глава региона отметил важность развития социальной инфраструктуры муниципалитета, которая напрямую влияет на его экономику и кадровый потенциал.

«В отрыве от социальной сферы производство тоже развиваться не может. И здесь, в Усть-Катаве, мы видим хорошую динамику. Будем продолжать работать в том же направлении», — подытожил Алексей Текслер.

В завершение своей поезди глава региона посетил Усть-Катавский вагоностроительный завод, где проконтролировал выполнение предприятием государственного оборонного заказа, а также работу по сборке трамваев.