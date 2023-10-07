В Челябинской области семьи могут оплатить посещение детьми детского сада материнским капиталом. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и предоставить ряд документов. Подробнее рассказали на платформе «Объясняем.рф».

Первым делом следует проверить, есть ли у детского сада лицензия на образовательные услуги. Если да, значит, оплатить его материнским капиталом возможно.

Далее нужно обратиться с заявлением и документами в МФЦ или клиентскую службу Социального Фонда. Подать его можно и на портале «Госуслуги». Для подачи заявления потребуются следующие документы:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • реквизиты детского сада;
  • копия образовательной лицензии;
  • копия договора об оказании услуг детским садом;
  • расчет размера выплаты.

Кстати, если маткапитал получен на младшего ребенка, а оплатить детский сад нужно старшему, то сделать это возможно.