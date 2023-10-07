Жители Челябинской области могут оплатить детский сад материнским капиталом

Рассказываем, как это сделать

В Челябинской области семьи могут оплатить посещение детьми детского сада материнским капиталом. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и предоставить ряд документов. Подробнее рассказали на платформе «Объясняем.рф».

Первым делом следует проверить, есть ли у детского сада лицензия на образовательные услуги. Если да, значит, оплатить его материнским капиталом возможно.

Далее нужно обратиться с заявлением и документами в МФЦ или клиентскую службу Социального Фонда. Подать его можно и на портале «Госуслуги». Для подачи заявления потребуются следующие документы:

паспорт;

СНИЛС;

реквизиты детского сада;

копия образовательной лицензии;

копия договора об оказании услуг детским садом;

расчет размера выплаты.

Кстати, если маткапитал получен на младшего ребенка, а оплатить детский сад нужно старшему, то сделать это возможно.