В Челябинской области семьи могут оплатить посещение детьми детского сада материнским капиталом. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и предоставить ряд документов. Подробнее рассказали на платформе «Объясняем.рф».
Первым делом следует проверить, есть ли у детского сада лицензия на образовательные услуги. Если да, значит, оплатить его материнским капиталом возможно.
Далее нужно обратиться с заявлением и документами в МФЦ или клиентскую службу Социального Фонда. Подать его можно и на портале «Госуслуги». Для подачи заявления потребуются следующие документы:
- паспорт;
- СНИЛС;
- реквизиты детского сада;
- копия образовательной лицензии;
- копия договора об оказании услуг детским садом;
- расчет размера выплаты.
Кстати, если маткапитал получен на младшего ребенка, а оплатить детский сад нужно старшему, то сделать это возможно.