В Челябинске запустят шестиполосную дорогу на улице Бейвеля

Это позволит избежать пробок в микрорайоне Парковый в час-пик

В Челябинске продолжается реконструкция дороги в микрорайоне Парковый по улице Бейвеля. Участок сделают шестиполосным, это позволит избежать пробок в час-пик. Важную транспортную артерию достроят до 20 октября 2024 года. В мэрии Челябинска рассказали, как благоустроят территорию к новой дороге.

Реконструкция дороги идет по нечетной стороне от улицы Салавата Юлаева до микрорайона № 47 (улица Профессора Благих). Завершить все работы следует до 20 октября 2024 года.

Согласно техзаданию, длина участка дороги в границах улиц Салавата Юлаева и Скульптора Головницкого составит 2,26 км, ширина проезжей части — 10 м. Дороги разделит полоса с кустарниками и велодорожка. Проезжую часть обустроят ливневой канализацией, установят светофоры, фонари и остановочные комплексы. Новые остановки и светофоры появятся на пересечении улиц Бейвеля и Клайна.

Из-за сноса зеленых насаждений на территории будущих полос компенсационную высадку проведут крупномерными саженцами деревьев. Работы ведет ООО «Дорстройгрупп».