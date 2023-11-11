IT-бизнес Челябинской области переориентировался на «взращивание» сотрудников

Об этом рассказали спикеры Русского экономического форума

Работодатели Челябинской области взяли направление на поиск не готового сотрудника, а на его «взращивание». В этом признались спикеры Русского экономического форума сегодня, 11 ноября, который проходит в областном центре.

«В нынешних условиях IT-компании занимаются образованием сотрудников. Требования бизнеса к кандидатам снизились, как и диапазон выбора работодателей. Если раньше искали готовых специалистов, то сейчас есть направление на „взращивание“ сотрудника», — сказал директор ООО «Интек Сайт» Ярослав Голуб.

Стратег, маркетолог, председатель и соорганизатор клуба маркетологов и сервисологов Елена Быкова отметила, что сейчас в IT-сфера перенасыщена джунами (начинающий специалист с минимальным опытом или без него). Это произошло из-за доступного инфообразования. И найти миддлов (средний специалист) и сеньеров (старший специалист) становится сложной задачей.

В то время, пока маркетологи и IT-специалисты обсуждали кадровый вопрос, на площадке «Металлургия будущего» рассказывали о новых трендах на предприятиях.

«Современная металлургия связана с цифровизацией. Технологические процессы давно не меняются. Реакторы, прессы претерпевают изменения, но ключевых взрывных взлетов последний десяток лет нет. Но есть движение в сторону цифровизации», — сказал начальник технического управления инженерного центра АО «Челябинский цинковый завод» Максим Варганов, добавив, что главной задачей предприятий региона стала переориентация на безопасность.

Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт во время выступления на площадке по молодежному предпринимательству выразил озабоченность оттоку людей из региона.

Проанализировав результаты олимпиад, пришли к выводу, что большинство школьников уезжают в другие регионы. А абитуриенты стали реже выбирать естественные науки, отметил Андрей Шмидт. Он добавил, что в регионе чаще закрывают компании, чем открывают.

Перечислив проблемы, спикер озвучил пути их решения.

«Мы должны увеличить концентрацию технологических предпринимателей в регионе. Это не произойдет стихийно. Для этого нужно межведомственное взаимодействие», — сказал Андрей Шмидт.

Он перечислил 8 направлений, которые могут удержать жителей в регионе. Многое уже делается, отметил спикер. Среди секторов: создание и развитие эффективной стартап-среды, создание общественных пространств, доступное жилье, внедрение модели современного образования и развитие IT-компетенций, образование детей, проведение мероприятий, развитие туристической инфраструктуры и развитие Бренда Челябинской области.