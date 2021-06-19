Президент РФ предложил освободить от налога с продажи жилья семьи с двумя и более детьми

По словам Владимира Путина, часто после уплаты налога средств на покупку новой квартиры у россиян не хватает

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложить освободить семьи, имеющие двух и более детей, от уплаты налога с продажи жилья, если в течение года они направят эти средства на приобретение новой квартиры. Об этом президент РФ заявил сегодня, 19 июня, на XX съезде партии «Единая Россия».

«Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. Таким образом мы с вами сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий: какая-то копеечка в руках останется, и они смогут использовать ее для покупки большей квартиры»,— сообщил Владимир Путин.

По его словам, на сегодняшний день при продаже квартиры, которая находится в собственности семьи в течение пяти лет, уплачивается подоходный налог, и нередко после этого средств на приобретение нового жилья не хватает.