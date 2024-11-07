Участники Русского экономического форума обсудили форматы кооперации бизнеса

Малый и средний бизнес должен получить широкий доступ к проектам промышленных холдингов

Участники II Русского экономического форума, который 7 ноября открылся в Челябинске, обсудили форматы кооперации бизнеса в ходе панельной сессии «Конкуренция и кооперация: порознь нельзя вместе».

В сессии приняли участие представители различных общественных объединений предпринимателей, во многих из которых действуют свои программы и проекты по развитию кооперации. Президент «Опоры России» Александр Калинин сообщил, что за последние шесть лет количество МСП выросло в России на 350 тысяч, в Челябинской области — на 5 тысяч.





«Легально в сфере малого бизнеса работает около 30 миллионов человек. Вклад в ВВП страны находится в районе 21%, то есть малый бизнес мог бы и больше генерировать добавленной стоимости, но что-то ему мешает. Есть еще резервы, которые не связаны с ключевой ставкой, господдержкой, а связаны с внутренней организацией экономики. Одним из таких, я считаю, является кооперация между крупным и малым бизнесом», — отметил Александр Калинин.

В 2021 году «Опора России» разработала декларацию о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства, которая предполагает предоставление доступа МСП к закупкам крупного бизнеса, льготные условия сотрудничества, обучение персонала, развитие кооперации.

К декларации присоединились 29 предприятий, в их числе — ММК, УралАЗ, завод «Полет». А также такой гигант автомобильной отрасли, как КамАЗ, который в период введения санкций столкнулся с проблемой поставки комплектующих на предприятие из-за ухода иностранных компаний.

«На базе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты создана платформа для производственной кооперации бизнеса. Действует виртуальная выставка продукции компаний. Цель — создание интерактивной системы входа в любой регион для развития межрегионального сотрудничества», — пояснил президент ЮУТПП Федор Дегтярев.





В Челябинской области развитие производственной кооперации находится на высоком уровне. Регион входит в число лидеров по количеству регистрируемых промышленных кластеров. По словам председателя ФРП Челябинской области Сергея Казакова, в регионе внедрили свою региональную программу для поддержки резидентов промкластеров. На эти цели из областного бюджета направлено 340 миллионов рублей.





Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, посетивший РЭФ-2024 в Челябинске, сообщил, что объединение обратилось с инициативой к Владимиру Путину о том, чтобы все экономически значимые организации страны становились членами тех или иных объединений работодателей.





По его словам, в этом случае организации будут обязаны присоединиться к действующим трехсторонним соглашениям об уровне оплаты труда, ежегодной индексации зарплаты, социальных гарантиях работникам.