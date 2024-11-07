Федеральный проект промышленного наставничества анонсировали на РЭФ‑2024

Проект представил председатель межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антон Ковалев

Двухконтурный федеральный проект, который начнется с 1 февраля 2025 года, на II Русском экономическом форуме представил председатель межрегионального Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

«Первый контур — это когда средний бизнес и молодые промышленники будут помогать в развитии микро- и малому бизнесу, начинающим стартапам и так далее. Второй — это когда очень крупный бизнес будет наставлять средний», — сказал Антон Ковалев.

Разноформатный бизнес будет подсказывать, в каком направлении двигаться, как развивать предприятие, в какую сферу погрузиться, как занять востребованную нишу, которая не закрыта в рамках импортозамещения.