Накануне днем, 10 мая, в Миассе Челябинской области маршрутка сбила девочку. Ребенка госпитализировали. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу Челябинской области.
Инцидент произошел в 14:00 в районе дома № 40 по улице Керченской. Водитель, 1961 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Луидор», поворачивая налево, наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок, 2008 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение»,— уточнили в ведомстве.
Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.