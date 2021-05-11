В Миассе маршрутка на зебре сбила ребенка

Девочку доставили в хирургическое отделение местной больницы

Накануне днем, 10 мая, в Миассе Челябинской области маршрутка сбила девочку. Ребенка госпитализировали. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу Челябинской области.

Инцидент произошел в 14:00 в районе дома № 40 по улице Керченской. Водитель, 1961 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Луидор», поворачивая налево, наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок, 2008 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.