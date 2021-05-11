Семибалльные пробки сковали дороги Челябинска этим утром

Движение особенно затруднено на северо-западе города

В Челябинске первый рабочий день после долгих праздников начался с семибалльных пробок. Рассказываем, какие улицы лучше объехать, чтобы не потерять много времени в дороге.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», серьезные заторы образовались на улицах Куйбышева, Молодогвардейцев и Чайковского. Затруднено движение по Комсомольскому проспекту на подъезде к улице Чайковского и Свердловскому проспекту. Стоит движение на проспекте Победы в районе улиц Молдавской и Чайковского. Крупный затор на улице Чичерина на подъезде к улице Братьев Кашириных. На последней заторы возникли на участке от Северо-Крымской до Кирова.

Пробки зафиксированы на Свердловском проспекте, улице Каслинской, Северо-Крымской, Труда на нескольких участках, а также на улице Первой Пятилетки. На проспекте Ленина автомобили стоят в районе улицы Героев Танкограда, а также на участке от автодороги Меридиан до улицы Цвиллинга.

В целом в Тракторозаводском и Ленинском районах дороги свободны.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.