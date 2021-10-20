На национальный конкурс «Вкусы России» от Челябинской области заявлено 14 брендов

Народное голосование за лучшие продукты продлится до 7 ноября

На втором национальном конкурсе «Вкусы России» 10 производителей продовольствия из Челябинской области заявили 14 местных брендов. Народное голосование за лучшие продукты питания пройдет с 20 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области.

От Южного Урала в конкурсе участвуют «Брединское масло», «Султановские сыры», «Петровские соления», «Дубровские колбасы», «Аргаяшский гусь», сыры из «Сыростана», «Таяндинский мед», «Краснопольский сыр», «Уральский окорок», миасские консервы «Ресторан в банке», пюре картофельное с овощами по-уральски, борщ по-уральски, солянка по-уральски, уха по-уральски.

«Рассказать людям о региональных продуктах и их истории, познакомить с небольшими хозяйствами, которые производят необычную и качественную продукцию, помочь фермерам в ее продвижении и сбыте — это и есть главная задача „Вкусов России“. Мы видим, как конкурс стимулирует предпринимателей расти, помогает развитию агротуризма и в целом сельских территорий. Уверен, что в этом году он пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит миллионам россиян больше узнать о разнообразной кухне регионов нашей страны», — отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По итогам конкурса будут определены финалисты в восьми номинациях. Каждый житель страны может отдать свой голос за три продукта.

В 2021 году в конкурсе участвуют 84 региона страны. «Вкусы России» организован министерством сельского хозяйства РФ и проводится для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса.