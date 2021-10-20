Челябинская полиция опровергла слухи об отравлении медведей бывшим работником зоопарка

Установленный подозреваемый не имеет никакого отношения к учреждению

Сегодня, 20 октября, в областных пабликах появились сообщения о том, что медведей в зоопарке отравил бывший работник учреждения. Эти слухи опровергли в УМВД по Челябинску. В пабликах написали, что мужчина работал в зоопарке, его уволили и так он решил отомстить бывшим коллегам — отравить животных.

«Не нужно дезинформировать людей. Задержанный 32-летний подозреваемый никакого отношения к зоопарку не имеет. И никогда там не работал», — рассказали Первому областному информагентству в челябинской полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, отдел полиции «Центральный» Челябинска возбудил уголовное дело по факту гибели медведей в городском зоопарке.

Напомним, в результате отравления 23 сентября в зоопарке умерли бурые медведи Степан и Маша. А двумя неделями ранее ветеринары чудом спасли медведицу Бусинку, у которой также обнаружили признаки отравления — рвоту, судороги, диарею и темную мочу.



25 сентября стало известно об отравлении еще одного животного в зоопарке Челябинска — к счастью, ветеринарам удалось спасти жизнь Харитону.



Экспертиза фарша, найденного не территории зоопарка, показала, что в пищу был подмешан яд.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

В УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что установлен предполагаемый подозреваемый. Им оказался 32-летний житель Челябинска.