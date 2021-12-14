Продукты Челябинской области вошли в список лучших товаров России

Награды получили производители хлеба, хамона, масла и котлет

В Челябинской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Вкус качества», который проводится в рамках программы «100 лучших товаров России». Местные производители 11 продуктов питания получили дипломы лауреатов, а изготовители 13 изделий — дипломы конкурсантов. Еще один участник конкурса вошел в «Золотую сотню России», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.



Одну из главных наград конкурса «Вкус качества» получила продукция челябинского АО «Первый хлебокомбинат» — хлеб «Шотландский». Именно этот хлеб включен в «Золотую сотню России». Предприятию предстоит подписать «Декларацию качества», по которой в течение двух лет нельзя снижать качество выпускаемой продукции.

В номинации «Продовольственные товары» дипломами и званием лауреата конкурса отмечена продукция «Первого хлебокомбината» (четыре хлебных и булочных изделия), «Объединения „Союзпищепром“» (зерновые хлопья «Экстра» овсяно-пшенично-ячменно-ржано-кукурузные), компании «Сигма» (масло подсолнечное нерафинированное фильтрованное «Корона изобилия»), индивидуального предпринимателя Евгения Чепурина (окорок сыровяленый длительного созревания, или хамон), «Лаборатории живого пива» (пиво нефильтрованное неосветленное, непастеризованное светлое «1516»).

Дипломантами конкурса стали «Первый хлебокомбинат» (восемь хлебных и булочных изделий), «Объединение „Союзпищепром“» (лапша «Неаполитанская», крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся высшего сорта), компании «Сигма» (масло подсолнечное «Корона изобилия» рафинированное дезодорированное), «Смолинский пивовар» (пиво «Светлое» 11-процентное, «Пшеничное», «Янтарное» 12-процентное светлое), индивидуальный предприниматель Елена Куприянова (колбаса «Супер подкопченная», сосиски «Сливочные» торговой марки «Калинка»), исправительная колония №18 (полуфабрикаты рыбные рубленые замороженные «Рыбацкие»: котлеты «Оригинальные»).

Программа «100 лучших товаров России» реализуется с 1988 года, она призвана поддержать товары наивысшего качества. Организаторами конкурса являются Академия проблем качества и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В Челябинской области «Вкус качества» проводит Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний.