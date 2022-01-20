В Кыштыме организовали раздельный сбор мусора

232 контейнера для тары и бумаги поступили в город

В Кыштыме региональный оператор приступил раздельному вывозу твердых коммунальных отходов. В город поступили 232 контейнера для сборы тары и бумаги, специальную технику для вывоза отходов приобрел регоператор ООО «Спецсервис». Теперь, по данным мэрии Кыштыма, горожане начали сортировать мусор по двум категориям: перерабатываемые и неперерабатываемые отходы.

В Кыштыме уже третий год ведется работа по организации раздельного сбора мусора. В местах сбора твердых коммунальных отходов в районах многоквартирной жилой застройки и в частном секторе еще в прошлые годы установили контейнеры двух цветов: красные — для органических отходов, серые — для прочего мусора.

Теперь площадки дополнили желтыми металлическими емкостями для тары и бумаги. 232 контейнера поступили в город по национальному проекту «Экология».

«Региональный оператор (ООО „Спецсервис“) готов к раздельному вывозу твёрдых коммунальных отходов: приобретена машина со специальной — задней загрузкой. Задача на январь — отработать график. Регоператор доставляет отходы на сортировку, затем часть вторсырья отправляется на переработку»,

— сообщает администрация города.

Напомним, для переработки отходов в Челябинской области будет построен еще один мусороперерабатыващий комплекс. Он будет открыт в Миассе к 2025 году и позволит разгрузить объем мусора на Полетаевском полигоне.