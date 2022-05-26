За минувшие сутки в Челябинской области провели более семи тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 114 положительных результатов, среди заболевших есть 13 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 331 тысяча 266 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 26 мая, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 112 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 320 тысяч 453 южноуральца. Продолжают лечение 1816 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о трех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9856 человек.
Между тем эпидемиолог Александр Выгоняйлов заявил о наличии у челябинцев иммунитета к оспе обезьян. Почти все жители России старше 40 лет были привиты от опасной инфекции в детстве.
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