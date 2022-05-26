За минувшие сутки в Челябинской области провели более семи тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 114 положительных результатов, среди заболевших есть 13 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 331 тысяча 266 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 26 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 112 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 320 тысяч 453 южноуральца. Продолжают лечение 1816 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о трех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9856 человек.

Между тем эпидемиолог Александр Выгоняйлов заявил о наличии у челябинцев иммунитета к оспе обезьян. Почти все жители России старше 40 лет были привиты от опасной инфекции в детстве.