Рядом с Парковым в Челябинске построят микрорайон с детским садом

Проект обсудят на публичных слушаниях

Рядом с микрорайоном Парковым в ближайшие годы может появиться новый жилой комплекс с магазинами и детским садом. Проект планировки территории обсудят на публичных слушаниях. Они запланированы на 2 июня, сказано в распоряжении на сайте администрации Челябинска.





Строительство в квартале, ограниченном Краснопольским проспектом, гаражным кооперативом «Вояж» и улицей Профессора Благих, планирует провести специализированный застройщик «БМ-Групп», входящий в группу компаний White Group. Один из известных проектов этой фирмы — жилой комплекс «Территория».

На месте будущей стройки сейчас находятся автосервисы и магазины запчастей, заправка, а также зеленые насаждения, которые застройщик уберет. Рядом расположен парк «Северо-западный». Проект строительства предусматривает возведение трех 10-этажных домов на 925 квартир (общая жилая площадь составит 55 тыс. кв. метров), детского сада на 180—206 мест, двух магазинов и гаража-стоянки. Также на этой территории планируется разбить парк.





Слушания по этому проекту пройдут в Доме архитектора. Там же можно посмотреть на документацию. Экспозиция будет доступна с 30 мая.