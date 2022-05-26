«Библионочь-2022» в Челябинске: куда сходить и что посмотреть

В программе 27 и 28 мая джем на барабанах, караоке в библиотеке и встреча с математиком‑тиктокером

О слепоглухоте

27 мая в 14:00 за Публичной библиотекой

Публичка проведет «Библионочь» на улице. За зданием на Ленина, 60 установят два шатра: один музыкальный, другой для лекций.

Вся программа «Библионочи» в Публичке



Начнется программа с встречи, где расскажут о жизни слепоглухих. Ведущий поделится историями о людях, которые не видят и не слышат, а потом презентует книги, посвященные им. Первый на очереди сборник «Слово на ладони», где авторы рассуждают о слепоглухоте как о явлении, а вторая — поэтическая антология «Я-тишина», в которой поэты пытаются понять, что чувствуют слепые.

Украсит мероприятие выступление челябинской слепой певицы Натальи Залевской, которая «поет» руками на языке жестов. Ведет встречу поэт и литературный критик из Москвы Владимир Коркунов.

Сейшен на барабанах и балалайках

27 мая в 17:15 в Литературном сквере у Публичной библиотеки

Фото предоставлено Алиной Пермяковой

С вечера сквер за Ленина, 60 наполнится звуками музыки. Сначала десятилетний барабанщик Рудольф Пермяков устроит импровизацию на ударных, а в 18:10 к нему присоединится папа с гитарой. На смену им в 19:10 прибудет группа balalaykabrothers, ребята на балалайках сыграют современные хиты. Кстати, полгода назад группа зажгла на МАЧ-фесте: один из музыкантов скакал по сцене в ростовом костюме медведя.

Еще: в 18:45 в соседнем шатре лекция о «Нестоличной поэзии» от Александра Самойлова, а в 18:00 встреча с переводчиком Янисом Грантсом.

Бой на мечах в библиосумерках

27 мая в 16:00 в детской библиотеке им. Маяковского на Энгельса, 61

В этом году в «Библионочи» принимает участие парк исторической реконструкции «Гардарика». Для детей устроили квест-бродилку, который завершится боем на мягких мечах, — надеемся, разбушевавшиеся воины не снесут книжные стеллажи в пылу битвы.

Еще: в 17:00 и 18:00 в библиотеке им. Маяковского на Энгельса, 61 проведут мастер-класс по созданию традиционного кокошника, обязательна регистрация.

Караоке в библиотеке

27 мая в 19:40—20:10 в библиотеке № 10 «Радуга», ул. Мира, 102

В Голубом зале библиотеки устроят караоке-батл. К музыкальному центру подключат микрофоны, и гости споют русские народные песни из предложенной подборки. Текст знать не обязательно, он будет появляться на экране.

Тон вечеру задаст фотозона с народными костюмами и предметами быта.

Тайны театральной куклы

28 мая в 16:00 в библиотеке им. Горького

Школьникам расскажут, чего зрители не замечают во время кукольных спектаклей и какие есть разновидности кукол. Чтобы изучить предмет досконально, ребята попробуют управлять куклой, а потом собрать свою из подручных материалов. Проводит занятие режиссер и актриса Сафия Королек.

О чем молчат черепахи, но лают собаки

28 мая в 17:20 в библиотеке им. Пушкина





В зал научно-популярной литературы Пушкинки приведут животных: попугаев, черепах и собак. Специалисты расскажут о их привычках и дадут погладить живность тем, кто не боится.



Особо много внимания уделят черепахам: зооволонтеры Наталья Семенова и Софья Трушина объяснят, как правильно содержать черепах дома, и расскажут о местах их обитания в природе.

Еще: в 17:50, 19:10, 20:20 в зале научно-популярной литературы пройдут мастер-классы по криптографии — расскажут, как зашифровываются секретные послания и из чего состоят невидимые чернила.

Математика и фокусы от тиктокера

28 мая в 18:00 в библиотеке им. Пушкина



Петра Земского можно назвать самым известным учителем математики в Челябинске. Долгое время он вел свой YouTube и TikTok, где объяснял решения задач по геометрии и алгебре. Аккаунты набрали по несколько сотен тысяч подписчиков. После такого успеха Петр написал и издал книгу «Математика и фокусы». На встрече учитель расскажет о своей книге, а также порешает с гостями математические задачи.

И еще: в 20:00 в краеведческом отделе библиотеки им. Пушкина встреча с математиком, который умеет делать вычисления с 300-значными числами, — Дмитрием Борисовым.

Квиз о литературе

28 мая в 19:00 в библиотеке им. Пушкина



Автор фото Катя Васильева

Викторину организует клуб читательского мастерства «Читалка». Тема квиза достаточно обширная — мировые поэты, писатели и их произведения. Чтобы принять участие, нужно собрать команду и подать заявку — для этого пишите на аккаунт Пушкинки.

«Любовь живет три года»

28 мая в 20:00 в библиотеке им. Пушкина



Этот моноспектакль гармонично смотрится как в кофейнях, так и в зале библиотеки. Актер челябинского Театра драмы Вадим Долговых горячо и остроумно рассуждает о сроке годности чувств и приходит к печальным выводам. Но автор одноименного романа Фредерик Бегбедер ставит под сомнение свою же теорию и показывает, что в таком щепетильном вопросе все не так однозначно.

И еще: в 19:30 спектакль «Бука» о зайце, который не хочет иметь друзей. Представление подготовил Театр кукол им. Вольховского.