На хребте Уреньга появится первая в Челябинской области фототропа

Реализация проекта стартует в феврале 2022 года

В Челябинской области подвели итоги второго в 2021 году конкурса от Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Среди победителей есть проекты в различных направлениях, в том числе в сфере туризма. Две идеи предусматривают создание новых маршрутов.

Так, в 2022 году на территории Златоустовского городского округа реализуют проект фототропы на хребте Уреньга. Она станет своеобразным продолжением благоустройства 10-километровой тропы на вершину, которое провели в 2021 году. Авторы — некоммерческая организация социально-экологического просвещения и развития «Уреньга» из Златоуста. В описании проекта они утверждают, что получили большое количество обращений от пожилых людей, которые не могут подняться на вершину, но хотели бы увидеть открывающиеся красоты.

Фототропу протяженностью 2 км обустроят вблизи села Веселовка. Там на стенды поместят изображения с видами, которые можно наблюдать с вершины хребта. Для отбора снимков привлекут златоустовский фотоклуб «Пегас». Общая сумма, необходимая на реализацию проекта, — 1,1 млн рублей. В виде гранта НКО получит почти 710 тыс. рублей.

Кроме того, возле Кыштыма появится сеть экотроп «Егоза — Сугомак». В районе этих гор обустроят несколько туристических маршрутов общей протяженностью 25 км. Запланированы нанесение маркировки, создание информационных стендов, предупреждающих табличек, фотозоны и мест отдыха, а также специального сайта, где будут собраны все сведения по сети экотроп. Старт маршрутов и парковку перенесут к Егозе, где благодаря горнолыжному комплексу есть необходимая инфраструктура. Это поможет снизить нагрузку на Сугомакскую поляну.

Маршруты соединят исторические и природные объекты, в том числе руины Динамитного завода, родники, Сугомакскую пещеру, горные вершины, озеро, памятники. Авторы намерены провести на экотропах два десятка мероприятий. Идею разработал молодежный проектный центр «Рассвет» из Озерска. На создание сети экотроп ему нужно почти 1,2 млн рублей. 671 тыс. из этой суммы организация получила за победу в грантовом конкурсе.