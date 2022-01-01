В Чебаркуле создадут экотропу к месту падения метеорита «Челябинск»

Она протянется на три километра

В 2022 году в Челябинской области создадут туристическую экотропу «По следам метеорита» и ряд других экотроп. Об этом 1 января сообщает ТАСС с ссылкой на министерство экономического развития региона.

Экологическая тропа «По следам метеорита» длиною три километра появится на территории Чебаркульского бора. Туристы смогут совершать прогулки к месту падения одного из наиболее крупных фрагментов метеорита — озеру Чебаркуль. Создание туристического объекта поручено областному государственному учреждению «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Также в 2022 году на средства губернаторского гранта появится экотропа от села Меседы в Катав-Ивановском районе, которая пройдет по территории нацпарка «Зюраткуль». Кроме того появится экотропа «Аргус», ведущая на живописный утес на реке Ай, и экотропа «Олимпийская», которая соединит город Миасс и озеро Тургояк.