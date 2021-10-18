В Кусе на месте бывшей железной дороги откроют туристическую тропу

Проект стал победителем конкурса гранта губернатора

В Кусе организуют двухкилометровый пешеходный маршрут на месте бывшей железной дороги. У будущей экотропы уже есть название — «Аргус». Здесь установят лавочки и информационные стенды, организуют субботники, экскурсии и квест-тур, фестивали по скандинавской ходьбе и фотокроссы, обещают основатели тропы.

Проект кусинского пешего маршрута на месте бывшей железной дороги стал победителем первой волны конкурсов на гранты губернатора Челябинской области. На его реализацию будет выделено почти 426 тысяч рублей, 242 из них — средства гранта, 183,5 тысячи рублей — софинансирование. Тропа будет доступна уже в апреле 2022 года, грант будет реализован в течение года.

«Тропа будет пролегать в живописной местности, будет способствовать знакомству с природой района и ведению здорового образа жизни за счет пешеходных прогулок и занятий скандинавской ходьбой. Степень сложности — легкая. Такая экотропа даст возможность населению в шаговой доступности совершать ежедневные пешие прогулки, а также заниматься спортом и участвовать в мероприятиях на свежем воздухе», — пояснили организаторы маршрута — молодежное движение Кусинского района.

Тропу планируют отсыпать щебнем, установить лавочки и информационные стенды вдоль тропы, проводить субботники, экскурсии, фестивали по скандинавской ходьбе и фотокроссы.