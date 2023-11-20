На форуме в Челябинске обсудят цифровизацию промышленности и экономику замкнутого цикла

В южноуральскую столицу съедутся эксперты из разных регионов России

23 и 24 ноября в ледовой арене «Трактор» будет проходить Челябинский промышленный форум. На нем эксперты из разных регионов страны обсудят развитие и цифровизацию промышленности и роль национального проекта «Производительность труда» в обеспечении технологического суверенитета России. Кроме того, в списке главных тем — экономика замкнутого цикла, которая способствует росту производственного потенциала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Первый день форума посвящен нацпроекту «Производительность труда». В панельной сессии примут участие не менее 20 Региональных центров компетенций. Эксперты Федерального центра компетенций расскажут о результатах реализации нацпроекта на предприятиях страны. РЦК Челябинской области представит местные достижения. Регион является одним из признанных лидеров нацпроекта. Технологии бережливого производства внедряет 141 предприятие. В рамках этого блока состоится церемония награждения успешных и эффективных участников нацпроекта в нескольких номинациях.

23 ноября для участников форума организуют две сессии. Первая — «Экономика замкнутого цикла как элемент устойчивого развития». Такая экономика предусматривает использование отходов в качестве активов или ресурсов. Вторая сессия — «ИТ-решения для промышленности». Там обсудят цифровую трансформацию промышленных предприятий, меры господдержки этих процессов, формирование цифровой культуры.

Проведут в первый день еще и Биржу контрактов. Этот формат уже доказал свою эффективность. Заказчики и поставщики за короткое время могут провести сразу несколько переговоров и наметить варианты сотрудничества.

Во второй день Челябинского промышленного форума обсудят господдержку инвестиционных проектов. Об использовании грантов, займов и субсидий расскажут представители регионального Фонда развития промышленности, центра «Мой бизнес», банков.

Параллельно с форумов будет проходить 18-я Межрегиональная специализированная выставка «Техноэкспо. Металлургия. Машиностроение». На ней предприятия представят свои новейшие разработки, решения и оборудование для различных секторов промышленности. Экспозиция объединит направления «Национальные проекты», «Импортозамещение», «Металлургия», «Машиностроение», «Новые технологии». Участники выставки смогут найти партнеров.

Организаторами Челябинского промышленного форума являются правительство Челябинской области, региональные министерство промышленности, министерство информационных технологий, Фонд развития промышленности.