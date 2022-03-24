Челябинские врачи прооперировали 20‑летнюю девушку с почкой в форме подковы

Часть органа занимала почти весь живот и доставляла дискомфорт

Хирурги и урологи Челябинской областной клинической больницы избавили 20-летнюю жительницу Челябинска от опасной аномалии. Почка девушки имела форму подковы, одна из половин которой занимала почти весь живот, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Очень сильно болела поясница. Прошла несколько больниц, везде отказали в операции, сказали, что не делают такие. Здесь сразу взяли, прооперировали. Теперь не болит ни поясница, ни бока. Хочу поблагодарить всех врачей, они меня так обрадовали. Я, когда вместо разреза обнаружила прокол, расплакалась. С вечера готовилась, что будет большой шрам», — поделилась пациентка больницы Анастасия Бушуева.

Девушка обратилась к урологам с диагнозом «подковообразная почка». Данная патология встречается примерно у одного из 500 человек. Но в данном случае перешеек посередине почки мешал работе левой половины, которая со временем перестала функционировать и погибла. Длительное время она наполнялась содержимым и достигла объема более двух литров.

«Вся толстая кишка была притеснена этим образованием. Риски ее повреждения были в момент удаления. Люмботомия (через открытый доступ на боку), по моему мнению, крайне плохой вариант, потому что все крупные сосуды закрыты этим образованием. Шансов на аккуратное и безобидное удаление здесь никаких. Лапаротомия (через разрез на животе) лучше, но в данном случае она более травматична. Поскольку пациентка молодая, был выбран единственно возможный вариант», — прокомментировал заведующий отделением урологии ЧОКБ Сергей Кокнаев.

Пациентка оказалась миниатюрной, поэтому в ходе операции могли серьезно пострадать другие органы, которые легко задеть. На помощь пришли хирурги-лапароскописты, которые предложили решить проблему через минимальные доступы.

Сначала проблемную половину почки осторожно отделили от живой части, потом из нее откачали все содержимое, после чего удаленная часть уменьшилась до размера детской ладошки. Этот кусочек удалили через прокол на животе. При эндоскопическом вмешательстве пациент встает на ноги уже через сутки и может оказаться дома в течение недели.

Операция шла около пяти часов. Непросто пришлось и анестезиологической бригаде, поскольку крайне неудобное положение больного на столе является очень большой проблемой, но специалисты блестяще с ней справляются.