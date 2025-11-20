На Челябинском механическом заводе сегодня, 20 ноября, открыли новый цех по выпуску спецтехники. Губернатор Алексей Текслер осмотрел производственные площадки, ознакомился с технологическим процессом и пообщался с коллективом предприятия, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«После полной загрузки нового цеха производительность ЧМЗ увеличится на 80%», — сообщил губернатор Алексей Текслер.
Глава региона отметил, что запуск нового цеха позволит выпускать абсолютно новый типоразмер оборудования — краны грузоподъемностью 9 тонн.
«Благодаря новому современному оборудованию сокращаются производственные площади. Растет производительность труда, и на тех же площадях мы фактически удваиваем производство такой уникальной продукции, необходимой для экономики нашей страны», — сказал губернатор.
Новый проект был реализован при поддержке Фонда развития промышленности.
Это современный производственный комплекс полного технологического цикла. На нем будут изготавливать крано-манипуляторные установки различной грузоподъемности и другие виды спецтехники. Новое производство строили три года. Оно объединило все переделы в полный цикл производства: в него заходит металлический лист, а выходит готовый бортовой грузоподъемный механизм.
Новый цех решает сразу несколько задач: расширяет перечень выпускаемой продукции, повышает локализацию производства деталей и закрывает следственную потребность завода в комплектующих. Новые производственные мощности также дают возможность работать для сторонних заказчиков, в том числе дорабатывать машины под их цели.
В составе комплекса — заготовительный и сварочный участки, центр мехобработки, окрасочный комплекс, участки сборки и испытаний. Главная инновация в производственном процессе — интеграция современного робототехнического комплекса для сварки крупногабаритных деталей и узлов машин.
«В перспективе мы предполагаем, что цех должен выйти на производственные мощности порядка 400 единиц в месяц. Мы являемся ведущим производителем автомобильных кранов России. Также мы развиваем модельный ряд, свою номенклатуру до техники специального назначения», — подчеркнул директор по развитию ЧМЗ Денис Саттаров.
Здесь выпускаются современные модели крано-манипуляторных установок (КМУ) грузоподъемностью 9—12 тонн. Эти машины адаптированы для разных отраслей промышленности. Челябинский механический завод поставляет технику крупным российским компаниям и корпорациям.
«Наша техника строила Крымский мост, станцию „Восток“ в Антарктиде, мы поставляем продукцию „Сургутнефтегазу“, „Газпрому“, „Транснефти“. Все масштабные проекты и крупные компании в России работают с нами», — отметил гендиректор ЧМЗ Петр Вагин.
Он подчеркнул, что открытие нового цеха позволяет открыть дополнительные рабочие места.
Глава региона, кроме запущенной площадки, ознакомился с основным цехом по изготовлению серийной продукции Челябинского механического завода. Здесь производят автомобильные, гусеничные и специализированные краны различной грузоподъемности.