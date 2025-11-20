На Челябинском механическом заводе открыли новый цех по выпуску спецтехники

Производство организовано по полному циклу

На Челябинском механическом заводе сегодня, 20 ноября, открыли новый цех по выпуску спецтехники. Губернатор Алексей Текслер осмотрел производственные площадки, ознакомился с технологическим процессом и пообщался с коллективом предприятия, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«После полной загрузки нового цеха производительность ЧМЗ увеличится на 80%», — сообщил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что запуск нового цеха позволит выпускать абсолютно новый типоразмер оборудования — краны грузоподъемностью 9 тонн.

«Благодаря новому современному оборудованию сокращаются производственные площади. Растет производительность труда, и на тех же площадях мы фактически удваиваем производство такой уникальной продукции, необходимой для экономики нашей страны», — сказал губернатор.





Новый проект был реализован при поддержке Фонда развития промышленности.

Это современный производственный комплекс полного технологического цикла. На нем будут изготавливать крано-манипуляторные установки различной грузоподъемности и другие виды спецтехники. Новое производство строили три года. Оно объединило все переделы в полный цикл производства: в него заходит металлический лист, а выходит готовый бортовой грузоподъемный механизм.





Новый цех решает сразу несколько задач: расширяет перечень выпускаемой продукции, повышает локализацию производства деталей и закрывает следственную потребность завода в комплектующих. Новые производственные мощности также дают возможность работать для сторонних заказчиков, в том числе дорабатывать машины под их цели.

В составе комплекса — заготовительный и сварочный участки, центр мехобработки, окрасочный комплекс, участки сборки и испытаний. Главная инновация в производственном процессе — интеграция современного робототехнического комплекса для сварки крупногабаритных деталей и узлов машин.

«В перспективе мы предполагаем, что цех должен выйти на производственные мощности порядка 400 единиц в месяц. Мы являемся ведущим производителем автомобильных кранов России. Также мы развиваем модельный ряд, свою номенклатуру до техники специального назначения», — подчеркнул директор по развитию ЧМЗ Денис Саттаров.





Здесь выпускаются современные модели крано-манипуляторных установок (КМУ) грузоподъемностью 9—12 тонн. Эти машины адаптированы для разных отраслей промышленности. Челябинский механический завод поставляет технику крупным российским компаниям и корпорациям.

«Наша техника строила Крымский мост, станцию „Восток“ в Антарктиде, мы поставляем продукцию „Сургутнефтегазу“, „Газпрому“, „Транснефти“. Все масштабные проекты и крупные компании в России работают с нами», — отметил гендиректор ЧМЗ Петр Вагин.





Он подчеркнул, что открытие нового цеха позволяет открыть дополнительные рабочие места.

Глава региона, кроме запущенной площадки, ознакомился с основным цехом по изготовлению серийной продукции Челябинского механического завода. Здесь производят автомобильные, гусеничные и специализированные краны различной грузоподъемности.



