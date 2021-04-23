Челябинский механический завод на 30% увеличит производительность труда

Предприятие уже выпускает в месяц 60 кранов, а не 50, как ранее

Итоги первого этапа участия в национальном проекте «Производительность труда» подвели на Челябинском механическом заводе, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Предприятие посетили директор областного Фонда развития промышленности Сергей Казаков, министр промышленности региона Павел Рыжий, а также представители Федерального центра компетенций, внедрявшие на ЧМЗ принципы бережливого производства.





Челябинский механический завод выпускает три вида кранов на шасси «Урал» и «КамАЗ» — автомобильные (под маркой «Челябинец»), гусеничные (ДЭК) и специальные (например пожарный пеноподъемник, снегоболотоход, привышечный). Впервые в регионе при реализации нацпроекта работа шла со всем предприятием сразу. За поток-образец федеральные специалисты взяли всю технологическую линию, отметил директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

«Меня радует, что Челябинский механический завод участвует в национальном проекте „Производительность труда“. „Челябинец“ — это бренд, который знает вся Россия. Важно отметить, что ЧМЗ систему бережливого производства самостоятельно внедрял уже несколько лет. И это не помешало ему войти в национальный проект. Участие в нем бесплатное, но нужно пройти отбор. Работали на предприятии специалисты Федерального центра компетенций. Они выходят на наиболее сложные объекты. Нацпроект за шесть месяцев помог ЧМЗ улучшить знания и умения. Люди стали работать лучше, легче, стали получать больший эффект. Это приведет к тому, что продукция завода будет еще более конкурентоспособной. Шесть месяцев — это первый этап. Поддержка ФРП будет продолжаться», — рассказал Сергей Казаков.

ЧМЗ вступил в национальный проект в октябре 2020 года. За три месяца специалисты Федерального центра компетенций и несколько ведущих сотрудников завода проанализировали проблемы и выявили недочеты процесса выпуска продукции. «Узких» мест обнаружилось 56. Основные — хлам на рабочем месте и по путям перемещения изделий, излишки производства и отсутствие места складирования, неоптимальный расход рабочего времени, простои оборудования, брак и его переделка. На основе исследования был составлен план устранения недочетов, реализация которого шла еще три месяца. Федеральные эксперты применили лучшие мировые и российские практики, которые, по словам сотрудников, заставили рационализаторски думать. Важной частью успеха стало взаимодействие руководства завода и специалистов ФЦК с рабочими, ведь одна из целей нацпроекта — улучшение условий труда. По запросам сотрудников ЧМЗ закупались приспособления и устройства, облегчившие процесс создания кранов.







«Многие сотрудники с осторожностью восприняли новость об участии в нацпроекте. Они понимали, что нужно будет что-то менять. Сейчас же им интересно. Ежедневно сотрудники собираются на планерки. Мастера рассказывают о задачах, об итогах предыдущего дня. Первое время летучки были непривычны. У рабочих вопросов меньше возникает, потому что они отрабатываются каждый день. Плюс у нас есть доски проблем, где вносятся предложения по улучшению. Их подают сами рабочие. В этом году уже 111 рационализаторских предложений — например по улучшению конструкций и условий труда с экономическим эффектом. Из них по 81 выданы премии. В рамках нацпроекта у нас внедрен инструмент 5С — порядок на рабочем месте и соблюдение чистоты, самоорганизация, стандартизация, производственный анализ. Ежедневно контролируется выполнение заданий. Внутренние тренеры проводят обучение сотрудников», — пояснила начальник отдела стандартизации и сертификации ЧМЗ Елена Поберей.

Локальные изменения, внедренные в разных цехах ЧМЗ, в итоге положительно повлияли на весь производственный процесс. С помощью нацпроекта сократилось время производства. Раньше при большом заказе были сверхурочные часы, люди очень сильно уставали. Теперь же переработок нет и сотрудники успевают все делать за восьмичасовой рабочий день. По плану, производительность труда на ЧМЗ в первый год участия в нацпроекте вырастет на 10%, во второй — на 15%, а в третий — на 30%.





«Время протекания процесса до проекта составляло 28 календарных дней. По итогам планировали достичь 22, по факту смогли достичь 19,5 дня. Незавершенное производство сократилось на 11% — это все, что лежит в цехах и на складах в виде сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Суточная выработка на текущий момент увеличилась на 6%. Планируем к 1 мая достичь 10%. Мы оптимизировали систему предложений, активизировали сотрудников, ведь те, кто работают в цехах, знают гораздо больше про проблемы и пути их решения. Руководство завода активно участвует в этом процессе, незамедлительно реагирует на предложения. Мы обучили рабочую группу предприятия методам бережливого производства, чтобы в дальнейшем они делились полученными знаниями и навыками», — прокомментировал старший руководитель Федерального центра компетенций в рамках реализации нацпроекта в Челябинской области Кирилл Котляр.

Руководство Челябинского механического завода в начале полугодового этапа участия в нацпроекте ставило цель уменьшить затраты с каждого крана на 300 тыс. рублей. Пока что этого не добились, но на ЧМЗ уверены, что скоро смогут достигнуть желаемого результата.





«Если мы, не снижая качества, сможем предложить покупателю свой продукт по более низкой цене, у нас будет больше заказов. Мы получим возможность полностью загрузить производственные мощности, реализовать потенциальные возможности и увеличить производительность труда и объемы производства минимум на 10%. Думаю, дорастим до 80 машин в месяц. Средства, высвобождающиеся за счет сокращения потерь, направим на техническое перевооружение», — отметил генеральный директор ОАО «ЧМЗ» Петр Вагин.

Заключительной частью мероприятия стало награждение работников ЧМЗ, отличившихся при внедрении принципов бережливого производства, лежащих в основе повышения производительности труда. Благодарственные письма вручал министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий. Он выразил надежду, что ЧМЗ продолжит успешное движение вперед, и отметил, что регион входит в десятку лучших по показателям участия в нацпроекте «Производительность труда».