В Троицке построят новый ФОК за 186 миллионов рублей

Закончить работы планируют в 2023 году

В 2022 году в Троицке за спортивной школой «Юниор» начнут строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.

В новом ФОКе планируют сделать два спортивных зала: для игровых видов спорта (размером 24 на 42 метра), и для занятий гимнастикой. Также подразумевается большая трибуна. В проекте учли потребности маломобильных граждан. Для того, чтобы они могли заниматься спортом, создадут необходимые условия.

Ориентировочная стоимость постройки — 186 миллионов рублей. Закончить работы планируют в 2023 году.

Отмечается, что новый ФОК позволит на более профессиональном уровне развивать в городе волейбол, баскетбол и художественную гимнастику.

Напомним, накануне силач Дмитрий Локтионов из Троицка протащил 410-тонный поезд, что позволило ему установить новый рекорд России и мира.