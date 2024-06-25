В Челябинске декоративная подсветка появилась на многоквартирных домах трех районов

В работе — еще свыше десятка строений

В Челябинске стали подсвечивать фасады и крыши не только административных зданий, но и жилых. Так, архитектурно-художественная подсветка появилась на домах трех районов — Металлургического, Тракторозаводского и Калининского. Фотографиями ночных улиц города поделились в мэрии.

Подсветку установили на жилом комплексе «Кировский» по улице Братьев Кашириных, домах по проспекту Ленина между театром ЧТЗ и Комсомольской площадью и двух домах по улице Сталеваров.



«До начала установки оборудования проводится обязательное согласование с собственниками жилья, в настоящее время в работе еще 13 домов по проспекту Ленина», — рассказали в администрации города.

Также архитектурная подсветка вскоре появится на доме № 54 по проспекту Ленина, который челябинцы знают как «Жилой дом облисполкома». Освещение установят после ремонта фасада. Согласно проекту восстановят разрушенные и аварийные архитектурные элементы, шесть аварийных балконов и их ограждения. Также восстановят первозданные окна и двери в подъездах.