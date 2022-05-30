На 72% вырос ввод жилья в Челябинской области

Больше всего домов построили в частном секторе

В Челябинской области с января по апрель построили на 72,2% больше жилых домов, чем за тот же период прошлого года. Всего в эксплуатацию введено 783,3 тыс. кв. м жилья, из них 502,8 тыс. кв. м построены жителями региона. Данные опубликовал Челябинскстат.





Больше всего домов за четыре месяца ввели в городах Челябинской области — 470,1 тыс. кв. м, на сельскую местность приходится 313,2 тыс. кв. м.

Согласно данным контрольно-счетной палаты области, лидером по темпам строительства стал Карабаш, где показатель вырос в 8,8 раза. В Варненском муниципальном районе ввод жилья по сравнению с прошлым годом увеличился в 5,7 раза, в Кусинском районе — в 4,8 раза.

Заметно снизились темпы строительства в Катав-Ивановском (–50,7%), Кизильском (–28,1%) и Саткинском (–21,6%) муниципальных районах.

Вместе с тем с января по апрель в регионе построено 3,3 тыс. жилых зданий. Большая часть из них — 96% — введена населением, 4% — застройщиками.



