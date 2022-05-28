Боксер попал в больницу после полуфинала соревнований Челябинской области

На время проведения внутренней проверки отстранены от работы его личный тренер и рефери поединка и председатель судейской коллегии

Полуфинал областных соревнований по боксу среди юниоров, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, 27 мая омрачился травмой одного из бойцов. По данным Федерации бокса Челябинской области, госпитализирован Ибрахим Хасанов.



В Федерации бокса сообщают, что юноша был допущен к соревнованиям и победил в стартовых поединках. 27 мая он вышел в полуфинал турнира.

Во время был зафиксирован нокдаун без падения, и судья возобновил бой. Но на церемонии награждения спортсмену стало плохо.

Ибрахиму сразу оказали первую медицинскую помощь дежурные врачи, потом его доставили в областную больницу № 3. Сейчас молодой спортсмен находится там. "Федерация бокса Челябинской области окажет всю необходимую помощь спортсмену", - заявили в пресс-службе федерации.