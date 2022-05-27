Лучшая в Челябинской области бригада скорой помощи работает в Кусе

В областном центре прошел конкурс профмастерства

В Челябинске в парк-отеле «Берёзки» состоялся ежегодный областной конкурс профессионального мастерства среди фельдшерских бригад скорой медицинской помощи региона. Победителями стали участники из Кусы, именно они примут следующие соревнования в 2023 году, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.



В соревновании участвовали 13 бригад скорой помощи со всей области. Конкурс состоял из трёх этапов. Участники проходили тестирование теории, проводили сердечно-легочную реанимацию, оперативно оказывали медицинскую помощь пострадавшим.





«Одна из самых главных задач этого мероприятия — привлечение новых кадров. В нашем конкурсе участвуют студенты выпускного курса Челябинского медицинского колледжа. Сегодня они могут увидеть работу лучших специалистов фельдшерских бригад скорой медицинской помощи и в дальнейшем этот опыт применить», — пояснил главный врач станции скорой медицинской помощи Челябинска Александр Васильев.

Победителем стала команда отделения скорой медицинской помощи районной больницы города Куса. Они станут организаторами конкурса в 2023 году.