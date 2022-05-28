В Челябинске закрываются два ресторана азиатского стритфуда

Владелец JoyWu и JoyWok рассказал о причинах

На Сони Кривой закрылся ресторан азиатского стритфуда JoyWu. На окне дома номер 83 появилась вывеска с информацией об аренде. Владелец заведения Анатолий Жильцов сообщил Первому областному информагентству, что скоро прекратит работу второй его проект — кафе JoyWok на улице Чайковского, который запустили полгода назад.

Как объяснил Анатолий Жильцов журналисту Первого областного информагентства, для закрытия есть несколько причин. Первая — точки не приносят прибыли. Вторая — Анатолий с семьей уезжает на несколько месяцев в Черногорию, и поэтому рестораны останутся без руководителя.

«У ресторана на Чайковского большая база клиентов, больше 20 тысяч. Его можно было бы раскручивать дальше, но сейчас нет достойного руководителя, который мог бы заниматься управлением, маркетингом. А без руководителя бизнес работать не будет», — комментирует Анатолий Жильцов.

Полностью закрывать бизнес в Челябинске Анатолий не планирует. Останется точка JoyWok в «Гастропарке» в КРК «Мегаполис».

«В „Гастропарке“ нет проблем с трафиком, плюс 70% наших заказов — это доставка. Мы настроим логистику из Мегаполиса и все согласуем с руководством гастрономического пространства. И будет возить доставку по городу», — объясняет предприниматель.

Анатолий Жильцов работает с паназиатской кухней третий год. В 2019 году он открыл ресторан вьетнамской кухни Joly Woo по питерской франшизе. В 2021 бизнесмен отказался от франшизы и переоткрыл кафе на том же месте и запустил дополнительную точку — с другой вывеской, но с аналогичной кухней. Тогда журналист Первого областного информагентства пообедал в кафе и составил свое мнение о заведении.

Предприниматель считает, что паназиатская кухня для Челябинска экзотична и не так уж популярна. Горожане не готовы питаться ею постоянно.

«Знаете, зачем у нас заказывают доставку? Не в офис массово на обед, а на свидания, праздники. Да, паназиатская кухня не из дешевых, по стоимости выйдет так же, как поесть стейки. Но, как говорят мои коллеги, если в порции пять креветок, блюдо не может быть дешевым», — считает Анатолий Жильцов.

В то же время в Челябинске за последние полгода открылось несколько ресторанов паназиатской кухни. Например, бывший шеф-повар JoyWok запустил свой ресторан Viet Quan на Кировке. Буквально в паре сотен метров от него весной открыло двери второе кафе вьетнамской кухни «Аян».