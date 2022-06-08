В ЮУрГУ рассказали, как начать успешную карьеру в вузе

И какие бонусы ждут студентов с высокими баллами по ЕГЭ

Выбирая вуз, каждый школьник мечтает о яркой успешной карьере. Южно-Уральский государственный университет дает возможность начать ее со студенческих лет.

Уже во время учебы многие студенты ЮУрГУ находят свою дорогу в науку. В университете работают более 40 научно-образовательных лабораторий и центров, в том числе 12 лабораторий международного уровня , которые возглавляют известные ученые.

В очередь за выпускниками ЮУрГУ стоят более 3 тысяч предприятий, с которыми у вуза подписаны партнерские соглашения. Студенты проходят производственную практику в ведущих организациях Челябинской области и России, а затем остаются на производстве. Многие магистранты совмещают учебу с работой.





ЮУрГУ — единственный вуз в Челябинской области, в котором есть Военный учебный центр. Наряду с гражданской профессией, молодые люди имеют возможность получить военное образование. ВУЦ ЮУрГУ признан одним из лучших в России и входит в число крупнейших в стране.

Южно-Уральский государственный университет всегда стремился поддерживать талантливых студентов. И сейчас молодые люди и девушки с высокими баллами по ЕГЭ имеют широкий набор преференций.

Так, весь первый семестр им выплачивают именную стипендию в размере 10 тысяч рублей. Студенты, которым назначена такая выплата, также имеют возможность изучать английский язык углубленно, получать дополнительное образование и обучаться в элитных группах. Уже нынешней осенью именную стипендию ректора вуза начнут выплачивать и студентам-контрактникам . Размер стипендии тоже составит 10 тыс. рублей. Помимо этого поступившие на контракт могут получить скидку на обучение до 30%.

Также вуз запустил дополнительные стипендиальные конкурсы и единовременную выплату. Подробнее почитать о бонусной системе можно здесь.





В стенах ЮУрГУ каждый сможет раскрыть себя в науке, спорте, творчестве и волонтерстве.

центр по работе с абитуриентами: (351) 267-91-47;

приемная комиссия: 8 800 300-00-55 (звонок по УрФО бесплатный);

e-mail для общих вопросов: prkom@susu.ru.