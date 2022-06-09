В Челябинске по нацпроекту благоустроили первый в 2022 году двор

Детская и баскетбольная площадки появились на месте заброшенных гаражей

В Челябинске свой облик меняют не только общественные пространства, но и дворы многоквартирных домов. Всего в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 63 двора, сообщили в администрации города.

«По проспекту Ленина, 30 всего за месяц создали новое уютное пространство, где найдется занятие каждому. На месте заброшенных гаражей появились детская и баскетбольная площадки, для любителей активного отдыха установили уличные тренажёры. Пешеходные тротуары замостили плиткой, а проезды и парковочные карманы заасфальтировали», - уточнили в мэрии.

Большое внимание уделили озеленению: здесь высадили молодые липы, ели и кедры, которые хорошо прижились, часть деревьев уже зацвела.

Теперь у жителей будет даже собственный лед. В зимний период управляющая компания на месте спортивной площадки зальет каток.

Тем временем, челябинцы выбрали дворы и скверы, которые благоустроят в 2023 году. Всего в регионе в голосованииприняли участие более 575 тысяч жителей. Список объектов озвучат 10 июня.