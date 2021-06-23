На 13,6% увеличился индекс промышленного производства в Челябинской области

Самую заметную динамику показала сфера добычи полезных ископаемых

Промышленность Челябинской области продолжает показывать положительную динамику. С января по май 2021 года индекс промпроизводства в регионе вырос на 13,6% к аналогичному периоду прошлого года. Как сообщает Челябинскстат, заметнее всего показатель увеличился в сфере добычи полезных ископаемых — на 49,4%.





«С мая в прошлом году из-за вынужденной деловой паузы по ряду показателей уже начал наблюдаться спад, отсюда и сравнение с аналогичным периодом 2019 года. Но даже в этом разрезе ИПП Челябинской области показывает позитивный тренд, что в очередной раз свидетельствует о восстановительном характере экономических процессов, складывающихся в регионе», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

За пять месяцев текущего года рост показателя произошел по всем отраслям промышленности. В сфере обеспечения электричеством, газом и паром индекс увеличился на 12,4%. На 11% вырос показатель обрабатывающих производств. В отрасли водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации мусора с января по май значение показало динамику на 4,7%.